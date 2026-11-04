SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 174,80 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,572 Dätwyler-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 76,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 23,46 Prozent.
Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2,27 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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