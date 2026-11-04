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Rentable Dätwyler-Investition?

SPI-Wert Dätwyler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dätwyler-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Dätwyler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dätwyler AG
141.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurde die Dätwyler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 174,80 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,572 Dätwyler-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 76,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 133,80 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 23,46 Prozent.

Dätwyler war somit zuletzt am Markt 2,27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
25.01.13 Daetwyler kaufen Vontobel Research
17.01.13 Daetwyler kaufen Vontobel Research
30.10.12 Daetwyler hold Vontobel Research
31.08.12 Daetwyler hold Vontobel Research
20.08.12 Daetwyler hold Vontobel Research

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