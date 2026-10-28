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DKSH-Anlage

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DKSH AG
83.00 EUR 0.50 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das DKSH-Papier an diesem Tag bei 72,90 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 137,174 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 77,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.562,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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25.01.13 DKSH halten Vontobel Research
21.11.12 DKSH hold Vontobel Research
01.11.12 DKSH hold Vontobel Research
25.09.12 DKSH hold Vontobel Research
05.09.12 DKSH hold Vontobel Research

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