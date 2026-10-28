SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DKSH von vor 5 Jahren abgeworfen

DKSH-Anlage

28.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren DKSH-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das DKSH-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das DKSH-Papier an diesem Tag bei 72,90 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 137,174 DKSH-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DKSH-Aktie auf 77,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.562,41 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,62 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DKSH bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net