SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Vor 1 Jahr wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 5,41 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 18,501 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 22.10.2026 290,84 CHF wert, da der Schlussstand 15,72 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,84 Prozent angezogen.
Insgesamt war DocMorris zuletzt 811,07 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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