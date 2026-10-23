DAX 25.158 -0,8%ESt50 6.047 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,83 +0,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.749 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 114,5 +1,1%Gold 4.023 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender DocMorris-Einstieg?

SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.86 EUR -0.15 EUR -0.88 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das DocMorris-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen DocMorris-Anteile an diesem Tag bei 5,41 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die DocMorris-Aktie investierten, hätten nun 18,501 Anteile im Besitz. Die gehaltenen DocMorris-Papiere wären am 22.10.2026 290,84 CHF wert, da der Schlussstand 15,72 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 190,84 Prozent angezogen.

Insgesamt war DocMorris zuletzt 811,07 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der DocMorris-Papiere an der Börse SWX war der 06.07.2017. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle DocMorris Aktie News

Werbung

DocMorris Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DocMorris nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
25.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.09.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.