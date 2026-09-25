SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingefahren

Rentable DocMorris-Anlage?

25.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen DocMorris-Investment verdienen können.

Das DocMorris-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,88 CHF. Bei einem DocMorris-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.700,680 DocMorris-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DocMorris-Aktie auf 10,69 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18.180,27 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 81,80 Prozent vermehrt.

DocMorris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 552,13 Mio. CHF gelistet. Der DocMorris-Börsengang fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der DocMorris-Anteilsschein bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net