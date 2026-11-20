Hochrechnung

Bei einem frühen Investment in DocMorris-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das DocMorris-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,89 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 204,332 DocMorris-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des DocMorris-Papiers auf 18,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.841,44 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 284,14 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte DocMorris einen Börsenwert von 908,11 Mio. CHF. Das DocMorris-IPO fand am 06.07.2017 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des DocMorris-Anteils belief sich damals auf 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net