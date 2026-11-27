Rentable DocMorris-Investition?

Bei einem frühen DocMorris-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der DocMorris-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,85 CHF wert. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die DocMorris-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 386,823 DocMorris-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 16,39 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.340,03 CHF wert. Mit einer Performance von -36,60 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

DocMorris wurde am Markt mit 801,30 Mio. CHF bewertet. Am 06.07.2017 wagte die DocMorris-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Das DocMorris-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net