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SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DocMorris von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in DocMorris-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
18.61 EUR 0.01 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem DocMorris-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 168,16 CHF. Wenn ein Anleger damals 10.000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59,468 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 16,86 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.002,63 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 89,97 Prozent.

DocMorris wurde jüngst mit einem Börsenwert von 819,94 Mio. CHF gelistet. DocMorris-Papiere wurden am 06.07.2017 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des DocMorris-Anteils belief sich damals auf 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.11.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.

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