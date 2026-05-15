SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine DocMorris-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Performance im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DocMorris-Aktien verlieren können.

Die DocMorris-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 161,51 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in die DocMorris-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,915 DocMorris-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 6,62 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 409,88 CHF wert. Die Abnahme von 10.000 CHF zu 409,88 CHF entspricht einer negativen Performance von 95,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete DocMorris eine Marktkapitalisierung von 332,36 Mio. CHF. Die DocMorris-Aktie wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des DocMorris-Papiers lag damals bei 151,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net