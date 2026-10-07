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SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
270.00 EUR -2.00 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug an diesem Tag 37,49 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 266,705 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.143,16 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 06.10.2026 auf 255,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 68.143,16 CHF entspricht einer Performance von +581,43 Prozent.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
29.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
26.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
12.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
04.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
17.06.10 Dottikon "reduce" Vontobel Research

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