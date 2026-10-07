SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug an diesem Tag 37,49 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 266,705 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.143,16 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 06.10.2026 auf 255,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 68.143,16 CHF entspricht einer Performance von +581,43 Prozent.
Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DOTTIKON ES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOTTIKON ES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen