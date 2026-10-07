SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrative DOTTIKON ES-Anlage?

07.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in DOTTIKON ES-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der DOTTIKON ES-Aktie statt. Der Schlusskurs der DOTTIKON ES-Aktie betrug an diesem Tag 37,49 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 266,705 DOTTIKON ES-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 68.143,16 CHF, da sich der Wert einer DOTTIKON ES-Aktie am 06.10.2026 auf 255,50 CHF belief. Die Steigerung von 10.000 CHF zu 68.143,16 CHF entspricht einer Performance von +581,43 Prozent.

Der Börsenwert von DOTTIKON ES belief sich zuletzt auf 3,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net