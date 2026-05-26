SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DOTTIKON ES von vor einem Jahr abgeworfen

Lukrative DOTTIKON ES-Anlage?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DOTTIKON ES-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit DOTTIKON ES-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 223,50 CHF. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,474 DOTTIKON ES-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.05.2026 1.702,46 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 380,50 CHF belief. Aus 1.000 CHF wurden somit 1.702,46 CHF, was einer positiven Performance von 70,25 Prozent entspricht.

Der Marktwert von DOTTIKON ES betrug jüngst 5,02 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net