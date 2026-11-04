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Lohnende DOTTIKON ES-Anlage?

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
306.00 EUR 2.00 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen

Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,584 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 731,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 283,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 631,22 Prozent gesteigert.

DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,92 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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DOTTIKON ES Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DOTTIKON ES nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
29.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
26.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
12.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
04.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
17.06.10 Dottikon "reduce" Vontobel Research

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