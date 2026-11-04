SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DOTTIKON ES von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen DOTTIKON ES-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Die DOTTIKON ES-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,70 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die DOTTIKON ES-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,584 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.11.2026 731,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 283,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 631,22 Prozent gesteigert.
DOTTIKON ES war somit zuletzt am Markt 3,92 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DOTTIKON ES
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOTTIKON ES
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen