SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 299,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,344 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 276,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,53 Prozent abgenommen.
Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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DOTTIKON ES Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.10
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|26.11.10
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|12.11.10
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|04.11.10
|DOTTIKON ES reduce
|Vontobel Research
|17.06.10
|Dottikon "reduce"
|Vontobel Research