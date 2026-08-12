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DOTTIKON ES-Investition im Blick

SPI-Wert DOTTIKON ES-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DOTTIKON ES von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die DOTTIKON ES-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DOTTIKON ES HOLDING AG
292.00 EUR -4.00 EUR -1.35 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DOTTIKON ES-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die DOTTIKON ES-Aktie bei 299,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in das DOTTIKON ES-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,344 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 276,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 924,75 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,53 Prozent abgenommen.

Alle DOTTIKON ES-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
29.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
26.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
12.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
04.11.10 DOTTIKON ES reduce Vontobel Research
17.06.10 Dottikon "reduce" Vontobel Research

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