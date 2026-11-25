Frühe Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Edisun Power Europe-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Edisun Power Europe -Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Edisun Power Europe-Papier an diesem Tag bei 51,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,961 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 74,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,10 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,10 Prozent gesteigert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Edisun Power Europe

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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