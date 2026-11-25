SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Edisun Power Europe-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Edisun Power Europe-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Edisun Power Europe-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Edisun Power Europe-Papier an diesem Tag bei 51,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,961 Edisun Power Europe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 74,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,10 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,10 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Edisun Power Europe betrug jüngst 84,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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