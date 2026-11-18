SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Edisun Power Europe-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Edisun Power Europe-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Edisun Power Europe-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,07 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 255,954 Edisun Power Europe-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 18.428,69 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Edisun Power Europe bezifferte sich zuletzt auf 83,20 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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