SPI-Wert Edisun Power Europe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Edisun Power Europe von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Edisun Power Europe-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Edisun Power Europe-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Edisun Power Europe-Papier bei 119,50 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Edisun Power Europe-Aktie investiert, befänden sich nun 83,682 Edisun Power Europe-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 69,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5.841,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,59 Prozent verringert.
Edisun Power Europe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79,16 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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