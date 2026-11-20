SPI-Wert EFG International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EFG International von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen EFG International-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 20.11.2023 wurden EFG International-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die EFG International-Anteile bei 10,36 CHF. Bei einem EFG International-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,653 EFG International-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 160,81 CHF, da sich der Wert einer EFG International-Aktie am 19.11.2026 auf 16,66 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,81 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von EFG International bezifferte sich zuletzt auf 5,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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