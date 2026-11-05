SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentable EMS-CHEMIE-Anlage?

05.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in EMS-CHEMIE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der EMS-CHEMIE-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen EMS-CHEMIE-Anteile letztlich bei 497,50 CHF. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,101 EMS-CHEMIE-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (852,50 CHF), wäre die Investition nun 17.135,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,36 Prozent gesteigert.

EMS-CHEMIE wurde am Markt mit 19,89 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net