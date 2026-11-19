Profitables EMS-CHEMIE-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die EMS-CHEMIE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 620,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,613 EMS-CHEMIE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.341,13 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 18.11.2026 auf 831,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,11 Prozent gesteigert.

Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net