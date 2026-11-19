SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EMS-CHEMIE von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EMS-CHEMIE-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde die EMS-CHEMIE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 620,00 CHF. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das EMS-CHEMIE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,613 EMS-CHEMIE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.341,13 CHF, da sich der Wert einer EMS-CHEMIE-Aktie am 18.11.2026 auf 831,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34,11 Prozent gesteigert.
Alle EMS-CHEMIE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,56 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf EMS-CHEMIE
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EMS-CHEMIE
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen