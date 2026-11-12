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EMS-CHEMIE-Investment

SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EMS-CHEMIE AG
915.00 EUR 10.00 EUR 1.10 %
Charts | News | Analysen

EMS-CHEMIE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 558,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,179 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 846,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,48 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 51,48 Prozent gleich.

Am Markt war EMS-CHEMIE jüngst 19,56 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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EMS-CHEMIE Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
08.02.13 EMS-CHEMIE verkaufen Vontobel Research
16.11.12 EMS-CHEMIE reduce Vontobel Research
11.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE hold Vontobel Research
10.10.12 EMS-CHEMIE buy Sarasin Research

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