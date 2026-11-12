SPI-Wert EMS-CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem EMS-CHEMIE-Investment von vor einem Jahr verdient

EMS-CHEMIE-Investment

12.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in EMS-CHEMIE gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

EMS-CHEMIE -Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 558,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die EMS-CHEMIE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,179 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 846,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,48 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 51,48 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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