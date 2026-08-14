SPI-Wert Epic Suisse-Aktie: Hätte sich ein Epic Suisse-Investment vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Vor Jahren in Epic Suisse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurde die Epic Suisse-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Epic Suisse-Aktie bei 83,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Epic Suisse-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,205 Epic Suisse-Aktien. Die gehaltenen Epic Suisse-Anteile wären am 03.09.2026 100,48 CHF wert, da der Schlussstand 83,40 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,48 Prozent.
Alle Epic Suisse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 934,60 Mio. CHF. Die Erstnotiz der Epic Suisse-Aktie fand am 25.05.2022 an der Börse SWX statt. Ein Epic Suisse-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 68,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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