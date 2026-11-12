DAX 26.959 +1,1%ESt50 6.419 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.145 -0,7%Euro 1,1094 +0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.940 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lohnende Flughafen Zürich-Anlage?

SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Flughafen Zürich AG
228.60 EUR -6.40 EUR -2.72 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 169,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,997 Flughafen Zürich-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie auf 215,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.731,56 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Flughafen Zürich Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

Flughafen Zürich Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Flughafen Zürich nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.