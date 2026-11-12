SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende Flughafen Zürich-Anlage?

12.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Flughafen Zürich-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Flughafen Zürich-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Flughafen Zürich-Anteile bei 169,50 CHF. Bei einem Investment von 10.000 CHF in das Flughafen Zürich-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,997 Flughafen Zürich-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Flughafen Zürich-Aktie auf 215,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.731,56 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 27,32 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net