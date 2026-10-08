SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flughafen Zürich-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Flughafen Zürich eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Flughafen Zürich-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 167,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,597 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Flughafen Zürich-Papiers auf 190,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,48 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,48 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Flughafen Zürich belief sich zuletzt auf 6,03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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