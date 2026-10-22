SPI-Wert Flughafen Zürich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flughafen Zürich-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren Flughafen Zürich-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurde das Flughafen Zürich-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 235,60 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 42,445 Flughafen Zürich-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8.382,85 CHF, da sich der Wert eines Flughafen Zürich-Papiers am 21.10.2026 auf 197,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,17 Prozent verringert.
Der Marktwert von Flughafen Zürich betrug jüngst 6,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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