Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.

Am 19.11.2023 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Fundamenta Real Estate-Papier bei 16,19 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,177 Fundamenta Real Estate-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 16,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,40 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Fundamenta Real Estate belief sich jüngst auf 576,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net