SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Fundamenta Real Estate-Investition im Blick

22.10.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,34 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 612,068 Fundamenta Real Estate-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.374,56 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 21.10.2026 auf 16,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,75 Prozent.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 580,98 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net