DAX 25.367 -1,1%ESt50 6.098 -1,8%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 10,83 -2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 72.731 -2,9%Euro 1,1227 -0,1%Öl 112,5 +3,4%Gold 4.085 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fundamenta Real Estate-Investition im Blick

SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Fundamenta Real Estate-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fundamenta Real Estate AG
18.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Fundamenta Real Estate-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fundamenta Real Estate-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,34 CHF. Hätte ein Anleger 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 612,068 Fundamenta Real Estate-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.374,56 CHF, da sich der Wert einer Fundamenta Real Estate-Aktie am 21.10.2026 auf 16,95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,75 Prozent.

Der Fundamenta Real Estate-Wert an der Börse wurde auf 580,98 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Fundamenta Real Estate Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fundamenta Real Estate von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.netSPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.netSPI-Papier Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor 5 Jahren verloren
Werbung - Fundamenta Real Estate-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fundamenta Real Estate-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.netSPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fundamenta Real Estate-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

Fundamenta Real Estate Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fundamenta Real Estate nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.