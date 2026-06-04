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SPI-Wert Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor 5 Jahren verloren

11.06.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fundamenta Real Estate-Investment gewesen.

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Fundamenta Real Estate AG
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Heute vor 5 Jahren wurde das Fundamenta Real Estate-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Fundamenta Real Estate-Papiers betrug an diesem Tag 19,89 CHF. Wenn ein Anleger damals 1.000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 50,288 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (16,95 CHF), wäre das Investment nun 852,38 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,76 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Fundamenta Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 566,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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