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Galenica-Anlage unter der Lupe

SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Galenica-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Galenica AG
96.50 EUR 0.35 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Galenica-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Galenica-Aktie an diesem Tag 67,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,275 Galenica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.151,69 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 03.11.2026 auf 89,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,52 Prozent vermehrt.

Am Markt war Galenica jüngst 4,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
11.02.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
18.01.13 Galenica verkaufen Vontobel Research
03.12.12 Galenica reduce Vontobel Research
15.08.12 Galenica reduce Vontobel Research
14.08.12 Galenica neutral Sarasin Research

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