SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen

Galenica-Anlage unter der Lupe

04.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Galenica-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde die Galenica -Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Galenica-Aktie an diesem Tag 67,90 CHF wert. Bei einer 10.000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 147,275 Galenica-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.151,69 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 03.11.2026 auf 89,30 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 31,52 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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