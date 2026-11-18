SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Galenica-Aktien verdienen können.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Galenica-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Galenica-Aktie an diesem Tag 87,40 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,442 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Galenica-Papiers auf 90,30 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.033,18 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +3,32 Prozent.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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