SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen GAM-Investment gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,90 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1.448,744 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 99,13 Prozent weniger wert.
Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 65,70 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen