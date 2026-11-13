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GAM-Investment

SPI-Wert GAM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GAM von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen GAM-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GAM AG
0.06 EUR 0.00 EUR 1.79 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,90 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1.448,744 GAM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der GAM-Aktie auf 0,06 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,92 CHF wert. Damit wäre die Investition 99,13 Prozent weniger wert.

Der GAM-Wert an der Börse wurde auf 65,70 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.10.12 GAM hold Vontobel Research
23.10.12 GAM hold Vontobel Research
21.08.12 GAM hold Vontobel Research
14.08.12 GAM neutral Sarasin Research
14.08.12 GAM hold Vontobel Research

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