GAM-Investment im Blick

Bei einem frühen GAM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 27.11.2023 wurde die GAM-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 0,29 CHF. Wer vor 3 Jahren 1.000 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 3.398,933 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 190,34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 26.11.2026 auf 0,06 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 80,97 Prozent.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 55,89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net