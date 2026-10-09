SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 5 Jahren angefallen

Lukratives GAM-Investment?

09.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen GAM-Anteile letztlich bei 1,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,603 GAM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 0,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,66 Prozent verringert.

Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 81,09 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net