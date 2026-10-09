SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren wurde das GAM-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen GAM-Anteile letztlich bei 1,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,603 GAM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 0,07 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,34 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93,66 Prozent verringert.
Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 81,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GAM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GAM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen