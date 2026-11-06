SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 5 Jahren angefallen

Lukrative GAM-Anlage?

06.11.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM -Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,99 CHF. Bei einem GAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.007,039 GAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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