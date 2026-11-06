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SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die GAM-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GAM AG
0.06 EUR -0.01 EUR -8.53 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 0,99 CHF. Bei einem GAM-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.007,039 GAM-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 0,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 93,84 Prozent.

Am Markt war GAM jüngst 73,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
24.10.12 GAM hold Vontobel Research
23.10.12 GAM hold Vontobel Research
21.08.12 GAM hold Vontobel Research
14.08.12 GAM neutral Sarasin Research
14.08.12 GAM hold Vontobel Research

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