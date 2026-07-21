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Lohnendes Georg Fischer-Investment?

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Georg Fischer-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Georg Fischer AG
56.85 EUR 1.00 EUR 1.79 %
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Vor 10 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Georg Fischer-Anteile an diesem Tag bei 39,90 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2,506 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,20 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 24.07.2026 auf 52,35 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 131,20 CHF entspricht einer Performance von +31,20 Prozent.

Georg Fischer wurde am Markt mit 4,29 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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