SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Georg Fischer-Anlage?

02.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Georg Fischer-Investment verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer -Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48,08 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,987 Georg Fischer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.751,25 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 30.10.2026 auf 56,50 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 11.751,25 CHF, was einer positiven Performance von 17,51 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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