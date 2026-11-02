SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Georg Fischer-Investment verdienen können.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48,08 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 10.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 207,987 Georg Fischer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.751,25 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 30.10.2026 auf 56,50 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 11.751,25 CHF, was einer positiven Performance von 17,51 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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