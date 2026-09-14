SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Georg Fischer von vor 5 Jahren gekostet

Rentable Georg Fischer-Investition?

14.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 76,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,115 Georg Fischer-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 723,28 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 11.09.2026 auf 55,15 CHF belief. Damit wäre die Investition um 27,67 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net