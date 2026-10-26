SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Georg Fischer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Georg Fischer-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Georg Fischer-Aktie letztlich bei 58,00 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,241 Georg Fischer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 56,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 971,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 2,84 Prozent verkleinert.
Georg Fischer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Georg Fischer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Georg Fischer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen