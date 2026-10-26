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Lukrative Georg Fischer-Investition?

SPI-Wert Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Georg Fischer-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Georg Fischer AG
60.65 EUR -0.40 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Georg Fischer-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Georg Fischer-Aktie letztlich bei 58,00 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,241 Georg Fischer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Georg Fischer-Papiers auf 56,35 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 971,55 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 2,84 Prozent verkleinert.

Georg Fischer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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