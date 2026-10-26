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Lohnende Glarner Kantonalbank-Anlage?

SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glarner Kantonalbank
27.00 EUR 0.20 EUR 0.75 %
Charts | News | Analysen

Die Glarner Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,854 Glarner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (25,30 CHF), wäre die Investition nun 122,82 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,82 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 341,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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