SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Glarner Kantonalbank eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,90 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Glarner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,460 Glarner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 25,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,62 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 10,38 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 349,35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Glarner Kantonalbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Glarner Kantonalbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Glarner Kantonalbank Aktie News
Glarner Kantonalbank Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glarner Kantonalbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.