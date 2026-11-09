SPI-Wert Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 09.11.2021 wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 28,70 CHF. Bei einem 10.000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 348,432 Glarner Kantonalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.303,14 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Papiers am 06.11.2026 auf 26,70 CHF belief. Aus 10.000 CHF wurden somit 9.303,14 CHF, was einer negativen Performance von 6,97 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 361,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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