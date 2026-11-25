Graubuendner Kantonalbank-Anlage unter der Lupe

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

25.11.26 10:00 Uhr Link kopiert

Wer vor Jahren in Graubuendner Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

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Das Graubuendner Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Graubuendner Kantonalbank-Anteile 1.665,00 CHF wert. Bei einem Graubuendner Kantonalbank-Investment von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,601 Graubuendner Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (2.350,00 CHF), wäre das Investment nun 1.411,41 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,14 Prozent gesteigert. Der Marktwert von Graubuendner Kantonalbank betrug jüngst 1,75 Mrd. CHF. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion Finanzen.net