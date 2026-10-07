SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Graubuendner Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Profitabler Graubuendner Kantonalbank-Einstieg?

07.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Graubuendner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 1.530,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,065 Graubuendner Kantonalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Graubuendner Kantonalbank-Aktie auf 2.560,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 167,32 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 67,32 Prozent erhöht.

Graubuendner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net