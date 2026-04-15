SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Graubuendner Kantonalbank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Graubuendner Kantonalbank-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.480,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,068 Graubuendner Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150,68 CHF, da sich der Wert eines Graubuendner Kantonalbank-Anteils am 21.04.2026 auf 2.230,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 50,68 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Graubuendner Kantonalbank belief sich jüngst auf 1,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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