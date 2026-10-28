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Rentable Graubuendner Kantonalbank-Anlage?

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Graubuendner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Graubuendner Kantonalbank
2,760.00 EUR -40.00 EUR -1.43 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Graubuendner Kantonalbank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Graubuendner Kantonalbank-Anteile bei 1.650,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,061 Graubuendner Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 2.580,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,36 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 56,36 Prozent gleich.

Graubuendner Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,91 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Graubuendner Kantonalbank Aktie News

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