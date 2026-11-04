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Profitables Graubuendner Kantonalbank-Investment?

SPI-Wert Graubuendner Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Graubuendner Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Graubuendner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Graubuendner Kantonalbank
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Charts | News | Analysen

Vor 5 Jahren wurde das Graubuendner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Graubuendner Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 1.525,00 CHF wert. Bei einem Investment von 1.000 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,656 Graubuendner Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 2.570,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.685,25 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 68,52 Prozent vermehrt.

Alle Graubuendner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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