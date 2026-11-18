Graubuendner Kantonalbank-Investmentbeispiel

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Graubuendner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Graubuendner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Graubuendner Kantonalbank-Papier bei 1.780,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Graubuendner Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,056 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 2.510,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,01 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 141,01 CHF entspricht einer Performance von +41,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte Graubuendner Kantonalbank einen Börsenwert von 1,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net