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SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HIAG Immobilien-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
136.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Zum Handelsende stand das HIAG Immobilien-Papier an diesem Tag bei 108,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 0,926 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,59 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 08.10.2026 auf 127,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 17,59 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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