SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient

Lohnende HIAG Immobilien-Investition?

25.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien -Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 100,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,000 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 128,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.284,00 CHF wert. Mit einer Performance von +28,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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