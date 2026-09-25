SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 100,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,000 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 128,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.284,00 CHF wert. Mit einer Performance von +28,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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