DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.313 +0,6%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,20 -0,9%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 73.791 -0,5%Euro 1,1389 +0,1%Öl 106,2 -0,4%Gold 4.282 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende HIAG Immobilien-Investition?

SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HIAG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
136.00 EUR -1.00 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde die HIAG Immobilien-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HIAG Immobilien-Aktie bei 100,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,000 HIAG Immobilien-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 128,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.284,00 CHF wert. Mit einer Performance von +28,40 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle HIAG Immobilien Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

HIAG Immobilien Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HIAG Immobilien nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.