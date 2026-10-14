DAX 25.368 +0,4%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,13 +1,2%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.681 +0,6%Euro 1,1198 -0,0%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.143 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukratives Highlight Event and Entertainment-Investment?

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Highlight Event and Entertainment AG
4.42 EUR -0.02 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,81 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,323 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 4,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 72,56 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 56,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Highlight Event and Entertainment Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netSPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren verloren
finanzen.netSPI-Papier Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren gekostet
finanzen.netBörse Zürich in Grün: Letztendlich Gewinne im SPI
Werbung - Highlight Event and Entertainment-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netSPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.netSPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

Highlight Event and Entertainment Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Highlight Event and Entertainment nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.