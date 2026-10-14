SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment gewesen.
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Vor 10 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,81 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,323 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 4,34 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,44 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 72,56 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 56,17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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