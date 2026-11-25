Highlight Event and Entertainment-Investment

Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das Highlight Event and Entertainment -Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 9,709 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 41,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,25 Prozent abgenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Highlight Event and Entertainment

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highlight Event and Entertainment

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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