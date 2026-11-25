SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Highlight Event and Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Das Highlight Event and Entertainment-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,30 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 9,709 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.11.2026 41,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4,30 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 58,25 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 58,22 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highlight Event and Entertainment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highlight Event and Entertainment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen