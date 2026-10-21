SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Highlight Event and Entertainment-Papier an diesem Tag 7,25 CHF wert. Bei einer 1.000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 137,931 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (4,98 CHF), wäre die Investition nun 686,90 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 58,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Highlight Event and Entertainment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Highlight Event and Entertainment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen